Au temps des chevaliers base de loisirs de Jablines Jablines, 21 août 2023, Jablines.

Au temps des chevaliers 21 – 25 août base de loisirs de Jablines

Ce séjour va permettre aux enfants de découvrir la Seine et Marne et ses richesses culturelles. Au travers d’ un voyage dans le temps, les enfants vont vivre une semaine au temps des chevaliers avec une visite phare au château de Vaux le Vicomte .

Mais avant tout un séjour est une richesse pour les enfants qui apprennent à devenir autonomes. En contact de leurs pairs les enfants se révélent en donnant leurs avis qui sont pris en compte, prennent des initiatives et contribuent de part leurs responsabilisations sur les tâches quotidienne à une cohésion de groupe .

Les séjours visent à sensibiliser les enfants à leur rôle en tant que citoyens responsables dans la société. Les séjours sont conçus pour enseigner aux enfants l’importance de la coopération, de l’empathie, de la responsabilité, de la tolérance, de l’inclusion et de l’engagement civique.

L’organisation de ce séjour, applique le Projet Educatif Du Territoire de la commune de Saint-Thibault des vignes. Les modules de renforcement scolaire s’appuient sur des apports pédagogiques – en sciences cognitives en sollicitant l’attention et la concentration. Il s’agit aussi de reprendre les bases des savoirs fondamentaux en favorisant les temps de lecture, de réalisations manuelles, graphiques ou autres, développant ainsi la motricité fine, la maitrise du langage, le sens logique. Par ailleurs, en poursuivant une activité physique sportive régulière, permet d’améliorer la motricité, l’endurance, la coordination, la résistance et la souplesse.

base de loisirs de Jablines ile de loisirs de Jablines-Annet Jablines 77450 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « service-enfance@ville-st-thibault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T10:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00