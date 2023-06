Séjour aquatique adapté base de loisirs de Jablines Jablines, 21 août 2023, Jablines.

Séjour aquatique adapté 21 – 25 août base de loisirs de Jablines

Ce séjour inclusif a pour thématique les activités aquatiques et le « vivre ensemble ».

Nous souhaitons favoriser l’accès des enfants atteints de troubles de la santé ou de handicaps en les intégrant au centre de loisirs mais également en séjour adapté. Cette démarche permet à tous les participants, l’apprentissage de la solidarité dans le respect de la diversité et des différences.

L’accueil du mineur en situation de handicap ou atteints de troubles de la santé est préparé et accompagné par toutes les parties éducatives de son entourage.

La démarche inclusive rappelle que dans toute situation de la vie en séjour, on peut avoir à un moment, une difficulté à vivre pleinement l’activité ou le temps proposé. Que ce soit pour des raisons de handicap, d’habitudes de vie ou quoi que ce soit d’autre.

L’ambition de l’inclusion est d’offrir une relation de respect avec et entre chaque jeune et chaque adulte mais aussi d’influer effectivement et durablement sur le regard que la société porte sur les personnes en situation de handicap, est de généraliser dès le plus jeune âge, la rencontre et le partage d’activités, entre chacun dans tous les espaces de vie collective de la vie d’un enfant.

Le séjour est un enjeu social, de santé, de bien être, d’éducation, de cohésion. Et à la fois un symbole de liberté, de découverte et d’épanouissement personnel. Il est du rôle des animateurs d’accompagner les enfants et les jeunes à vivre leur séjour, au mieux pour leur bien -être.

base de loisirs de Jablines ile de loisirs de Jablines-Annet Jablines 77450 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « service-enfance@ville-st-thibault.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T10:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00