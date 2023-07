séjours multi activités base de loisirs de Jablines Jablines Catégories d’Évènement: Jablines

Seine-et-Marne séjours multi activités base de loisirs de Jablines Jablines, 17 juillet 2023, Jablines. séjours multi activités 17 juillet et 4 août base de loisirs de Jablines Dans le cadre des activités proposées par le service des Accueils De Loisirs durant l’été, il est organisé trois mini-séjours au sein de l’Ile de Loisirs de Jablines-Annet. Le premier séjour sera organisé pour les enfants scolarisés en CM2 et CM1 avec un complément de quelques CE2 suivant le nombre de places disponibles (9 – 11 ans), du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 2023, soit 4 nuits, avec 20 places proposées aux familles. Le second séjour, pour les enfants scolarisés du CP au CE2 (6 – 9 ans), aura lieu du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 2023, soit 4 nuits, avec 24 places proposées aux familles. Le troisième séjour, pour les enfants scolarisés du CP au CM (6 – 11 ans), aura lieu du lundi 31 juillet au vendredi 4 août 2023, soit 4 nuits, avec 20 places proposées aux familles. Le nombre de places proposé aux familles est en rapport avec le taux d’encadrement des activités proposées, à savoir pour les CE2/CM des activités nautiques encadrées par 1 moniteur de voile pour 10 enfants. Le séjour proposé aux enfants de CP/CE2 est orienté vers des activités n’ayant pas d’obligation réglementaire à part ceux des séjours de vacances, soit 1 animateur pour 12 enfants d’élémentaire. Pour celui proposé aux enfants de CP à CM, les activités pour les CM/CE2 seront orientées vers du nautisme et pour les CP/CE2 vers du terrestre.

Il est à noter, que la Municipalité a fait le choix de mobiliser 3 animateurs de la ville pour garantir une meilleure qualité d’accompagnement et d’encadrement sur les séjours. base de loisirs de Jablines ile de loisirs de Jablines-Annet Jablines 77450 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « centredeloisirs@thorigny.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

