Loiret Festival hey Gamins ! Base de Loisirs de Chécy Chécy, 15 juin 2024, Chécy. Festival hey Gamins ! 15 et 16 juin 2024 Base de Loisirs de Chécy gratuit Comme chaque année à la mi-juin, la base de loisirs de Chécy se transforme en île paradisiaque pour toute la famille avec une nouvelle édition de Hey Gamins ! Le festival pour petits et grands revient avec ses deux jours de fêtes, de concerts, d’animations et de gamins survoltés !

Rendez-vous début mai 2024 pour découvrir la programmation en détail. Base de Loisirs de Chécy chemin du port, chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

