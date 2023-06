À la guinguette « La petite Luciole », concert de « Les Zenchanteurs » Base de Loisirs de Chécy Chécy, 21 juillet 2023, Chécy.

À la guinguette « La petite Luciole », concert de « Les Zenchanteurs » Vendredi 21 juillet, 20h00 Base de Loisirs de Chécy Gratuit

Du 8 juillet au 26 août 2023, rendez-vous tous les vendredis et samedis de 19h30 à 23h à la base de loisirs (près du camping) pour partager l’esprit guinguette.

20h : concert de Les Zenchanteurs (chanson française)

« Les Zenchanteurs », duo composé de la chanteuse gouailleuse Valérie Clème et du musicien à l’accordéon, calvier et cajon Gérard Dussoubs, revisitent les répertoires de la chanson française et internationale, dans l’esprit des interprètes de rue d’antan.

https://youtu.be/l6wThwNmR3Y

Restauration, buvette et brasserie sur place

avec selon les week-ends : food-truck » Chez Pascal », food-truck « Mad’In Bokit », la brasserie du Vauret et la brasserie des Écluses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T20:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

gratuit guinguette