Festival Hey Gamins! Base de loisirs de Checy Chécy, 17 juin 2023, Chécy.

Festival Hey Gamins! 17 et 18 juin Base de loisirs de Checy Gratuit, entrée libre

Le programme complet :

Samedi 17 juin

Base de loisirs de Chécy (16h – 20h)

CONCERTS

SUPERMARKET & LES FUTURISTES + LES ZINZINS EN GUEST

C’est l’histoire d’un mec, qui raconte aux enfants et à leurs adultes, du rock, des amours désinvoltes, des genoux sacrifiés, écorchés pour la cause et des gamelles tonitruantes. Bref c’est du rock !

Après un passage remarqué sur l’édition 2022 nous avons invité le musicien Supermarket à partager sa plume rock’n’roll avec la classe de CM1 de l’école Albert Camus de Chécy. Ils ont construit ensemble un morceau histoire d’ouvrir le bal du festival, rien que ça !

https://youtu.be/3XMfREfSjcM

16H15 – 17h15

CACTUS ET MAMMUTH

Passant du HipHop au Gabber du R’n’B au Métal ou de la Funk au Punk, Cactus et Mammuth proposent un éventail zinzin, frontal et bienveillant. Le mieux pour en parler c’est de vivre l’expérience LIVE, les kids en seront fous !

https://youtu.be/aRVWV6glc9I

18H40 – 19h30

ATELIERS ET ANIMATIONS

Atelier Radio – Service Jeunesse

Le service jeunesse de Chécy vient s’essayer à l’animation radio le temps d’un après-midi. Interview, reporting… Un exercice pas toujours simple qui demande tous vos encouragements ! Alors n’hésitez pas à passer sur le stand et vous prêter au jeu !

En partenariat avec Radio Campus Orléans

TOUTE LA JOURNEE

Ville spatiale – FRAC

Dans notre forêt extraordinaire le Frac vous invite à imaginer votre propre cabane en réactivant un projet iconique de l’architecte français d’origine hongroise, Yona Friedman.

TOUTE LA JOURNEE

Le grand concours international de cris de gamins :

Devons-nous encore présenter cette activité emblématique ? Probablement la plus courue par les enfants et la pire pour les parents. Gamin, vient montrer ce que tu as dans le ventre et jusqu’où tes cordes vocales peuvent aller pour remporter le premier prix. Parents, vous êtes donc prévenus et nous déclinons toute responsabilité !

17H15 – 18H35

Concours de dessins

Je dessine mon arbre aux mille senteurs, un album éponyme offert au meilleur dessin. Deux catégories : 4-7 ans, et 7-10 ans.

16H – 20H

Dimanche 18 juin

Base de loisir de Chécy (12h – 19h)

CONCERTS

ROBINSON & SAMEDI SOIR

Une rencontre étonnante entre deux personnages orchestrée par une collection de Hits groovy et dansants. Un conte musical joyeux inspiré du mythe de Robinson Crusoé prenant la voie de la dérision, de l’absurde et du burlesque pour évoquer le rapport aux autres et au temps.

https://youtu.be/4-IgDEcNVc0

13h30 – 14h20

BALANI SOUND SYSTEM

Une rencontre entre la musique acoustique traditionnelle africaine et les musiques électroniques. Comme un jeu de miroir, les deux balafonistes chantent les mélodies ambiancées et commentées par le beatmaker. Ici, on réconcilie les générations autour de la danse collective,dans un esprit de trance de joie et de partage. Une douce invitation vers une ambiance chaleureuse et populaire.

https://youtu.be/vjV1-u8C8VM

15h10 – 16h

LE MEILLEUR DE PASCAL PARISOT

Accompagné par ses fidèles compagnons de route : Jacques Tellitocci et Pascal Colomb, Pascal Parisot part en gala avec son costume et son bouquet de chansons.

La fine fleur de tout ce qu’il a écrit pour les enfants ! Ce sera probablement drôle, certainement poétique, sans doute rythmé, à tous les coups joyeux.

https://youtu.be/0HYjoaMh0ls

17h – 17h50

ANIMATIONS

LE GRAND CONCOURS INTERNATIONAL DE CHAISES MUSICALES

On vous espère en pleine forme pour cette épreuve où vous ne pourrez objectivement compter que sur vous même, oubliez les copinages et le faire-play, ici, seule la quête de la dernière chaise compte, il faudra vous démarquer dans cette jungle de joueur•se•s déchainé•e•s. Les célèbres chaises musicales animées par les 2 déglingos reviennent de plus belle, vous n’êtes pas prêts.

16h-17h & 18h-18h45

ATELIERS

COURONNES VÉGÉTALES CHAMPÊTRES PAR L’ASSOCIATION GRAINES DE BONHEUR

Pour vadrouiller dans la forêt extra-ordinaire de Hey Gamins! comme des rois et des reines, rien de mieux qu’une couronne de fleurs que tu pourras confectionner toi-même !

Toute la journée

HEY DÉDICACES

Pour un souvenir indélébile, venez faire des dédicaces avec Jean-Christophe d’Arnell (album jeunesse Kimi reprend confiance), Stanislas Gros (BD Le dandy illustré) et Sandrine Leturcq (roman).

14h – 19h

ATELIERS ET ANIMATIONS À RETROUVER TOUT LE WEEKEND

EN CONTINUE

Samedi – 16h-20h

Dimanche – 12h-19h

ANIMATIONS DANS TOUS CES ÉTATS, PROPOSÉ PAR LE SERVICE JEUNESSE ET ANIMATIONS

L’extraordinaire descente de la rivière sauvage

Confectionnez votre plus beau bateau. Attention, il devra résister au courant et ne pas couler !

La chasse extraordinaire

Venez aider le lutin TREMALIN à retrouver ses copains musiciens cachés dans tout le festival !

L’arène de la forêt

Parcours du combattant, jeux, défis… Montez votre plus belle et (surtout) plus forte équipe pour aller directement vers la victoire.

Tri Gamin

Le vilain petit lutin a semé des déchets dans la forêt extraordinaire, retrouvez-les et résolvez l’énigme… L’équipe animation vous attend ensuite sur leur stand pour bien trier vos trouvailles.

Fresque en folie

Venez laisser libre cours à votre imagination et le pinceau exprimer votre art sur cette fresque participative géante.

Au bibliovore

Dans un petit cocon, pour une pause calme et douce pleine de livres, de contes et d’histoires. Toute l’équipe de la bibliothèque de Chécy vous attend pour vous lire des histoires extraodrdinaires.

Avec la maison d’édition associative et cacienne Carnets de sel et la mairie de Chécy.

À CERTAINS MOMENTS DE LA JOURNÉE

Atelier Pomme – Sérigraphie

Carte postale, affiche, tee shirt, ici on customise et on s’initie à la sérigraphie. Munissez-vous de votre plus belle fripe et repartez avec un vêtement unique ! (sous réserve qu’il ne fasse pas trop chaud)

Samedi – 17h20 – 18h50

Dimanche – 12h – 13h30 / 15h30 – 17h / 17h30 – 18h45

Atelier Pomme