Salon des vins Base de Loisirs de Chécy, 3 juin 2023, Chécy.

Pour la seconde année, le salon des vins à Chécy se tiendra à la base de loisirs, en bord de Loire face au camping.

Alsace, anjou, champagne, touraine, cahors, beaumes de Venise, beaujolais, quincy, sancerre… et bien sûr chécy.

L’association CAVE vous invite à rencontrer une quinzaine de vignerons venus des quatre coins de la France et qui vous proposeront leurs vins à la dégustation et à la vente. Cette année, seront aussi présents sur le salon, deux food-trucks, les bières de Chécy, des vendeurs de charcuteries, de fromages de chèvres, de frites, de confitures et autres plats préparés vous permettant de vous restaurer sur place toute la journée.

Le salon se tiendra le samedi 3 juin de 10 heures à 19 heures à la base de loisirs et pour ceux qui souhaitent prolonger leur soirée, il sera suivi d’une grande paella en clôture de journée.

L’accès au salon est de 3 euros ; et avec chaque entrée, il vous sera remis un verre sérigraphié pour l’événement vous permettant d’aller déguster à votre convenance les différents nectars à chacun des stands.

Pour le repas du soir (19h-22h30), une participation de 20 euros vous sera demandée, réservation obligatoire au 06 31 69 60 83 avant le 15 mai

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération et dans le respect des gestes barrières

Base de Loisirs de Chécy chemin du port, chécy Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

Vins salon

© Chécy les amis de la vigne