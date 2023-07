Crée ta colo en itinérance Base de loisirs de Buthiers Buthiers, 8 juillet 2023, Buthiers.

Crée ta colo en itinérance 8 – 15 juillet

« Crée ta colo en itinérance ! » est un séjour spécial ados, en itinérance sur la Seine-et-Marne (4 points de chute). Il se déroule du 08 au 15 juillet 2023 et s’adresse à 14 jeunes âgés de 13 à 17 ans.

La particularité de ce séjour est, en plus d’être en itinérance, qu’il est conçu et mis en place par les jeunes eux-mêmes ! Des temps de préparation sont alors proposés dans les locaux de la fédé pour concevoir le projet collectivement : une manière de rendre les jeunes pleinement acteur de leur colo, d’encourager la prise d’initiative, de développer leur créativité mais aussi leur autonomie, tout en les impliquant dans l’organisation de la vie quotidienne. Ce séjour permettrait ainsi de tisser des liens entre pairs et de cultiver leur ouverture au monde.

Aux jeunes d’orienter et choisir le contenu de leur séjour. Toutes les pistes sont possibles (selon le cadre posé par l’équipe d’animation). A l’image de la diversité de nos jeunes, nous partirons à la rencontre de différents territoires seine-et-marnais : entre forêt, camping, vie à la ferme en pleine campagne et vie urbaine. L’occasion pour les jeunes de prendre conscience de la richesse de leur environnement et en particulier de la nature.

Pour cela, nous devons accompagner le processus d’émancipation des jeunes. Ce qui passe par plusieurs étapes :

– Informer les jeunes du séjour ;

– Solliciter leur implication ;

– Consulter les jeunes sur l’idée et sur la gestion du projet ;

– Tenir compte de leur contribution dans l’organisation ;

– Collaborer pour identifier les solutions faisables et décider conjointement.

Pour ce faire, 4 à 8 temps de préparation sont prévus en amont avec les jeunes. Durant ces temps, les jeunes devront être force de proposition, collaborer ensemble, faire des choix et des compromis.

Les animateurs seront là pour accompagner et faciliter la démarche de conception et de mise en place du séjour, mais les jeunes restent à l’origine du contenu de la semaine.

Lieux et dates du séjour en itinérance :

1- Base de plein air et de loisirs – Buthiers – du 8 au 10 juillet 2023

Adresse : Rue des Roches, 77 760 Buthiers

2- Ferme Pédagogique de La Mercy – Chenoise – du 10 au 12 juillet 2023

Adresse : Rue de la Croix, 77 160 Chenoise-Cucharmoy

3- Camping La Belle Étoile – La Rochette – du 12 au 14 juillet 2023

Adresse : 1 Quai de Seine, 77 000 La Rochette

4- Bivouac Fontainebleau – Fontainebleau (espace aménagé par l’ONF) – du 14 au 15 juillet 2023

Adresse : 1 Route de la Faisanderie, 77300 Fontainebleau

Base de loisirs de Buthiers 73 rue des Roches, 77760 BUTHIERS Buthiers 77760 Seine-et-Marne Île-de-France

