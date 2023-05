Séjour Base de loisirs de Buthiers Base de loisirs de buthiers, 31 juillet 2023, .

Séjour Base de loisirs de Buthiers 31 juillet – 4 août Base de loisirs de buthiers 20

Durant ce séjour, le sport et lanature seront les thématiques

dominantes. Elles seront misent en place par l’équipe pédagogique

et grâce à des intervenants à travers des activités nautique, ainsi

que des activités natures.

Nous sensibiliserons également les enfants aux notions de vie

collectives pour s’intégrer socialement et pour les sensibiliser à

l’environnement.

Le déplacement vers le site s’effectuera par le biais de deux minis bus.

L’hébergement se fera au camping de la base de loisirs de buthiers.

73 rue des roches, 77760 Buthiers..

Les activités nautique proposées durant le séjour seront encadrées par du

personnel qualifié et diplômé, et seront également en rapport avec les

thématiques du sport et de la nature.

Activités :

Simulateur de Surf

Accrobranche

Tir à L’arc

Escalade

Baignade surveillée

VTT

Grand jeu nature

Activité sensorielle

Les repas seront prit au restaurant de la base de loisirs de Buthiers. Ils seront préparés par des cuisiniers présents sur place.

Les régimes alimentaire et et les allergies seront pris en compte.

Base de loisirs de buthiers 77760 77760 Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « joy.jouvet.csbanlay@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-04T00:00:00+02:00 – 2023-08-04T15:00:00+02:00