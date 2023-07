C’jours apprenants à Bourdon – 89 ST FARGEAU base de loisirs de BOURDON Saint-Fargeau, 7 août 2023, Saint-Fargeau.

C’jours apprenants à Bourdon – 89 ST FARGEAU 7 – 11 août base de loisirs de BOURDON 12,20€

Base de loisirs du Bourdon en détails

A 200 km de Paris, sur la commune de Saint-Fargeau (89170), la Base de Loisirs « Daniel Bailly », située à 500 mètres du lac du Bourdon, avec des hébergements pour les enfants, dans le cadre de notre projet pédagogique interdisciplinaire.

L’hébergement sera dans un chalet, situés dans un parc clôturé et sécurisé. Le site vous propose un coin restauration intérieure ou extérieure avec terrasse couverte ainsi qu’un barbecue en dur les enfants, seront 03dans un cadre calme et boisé, planté de chênes de Puisaye.

Par ailleurs, des activités sportives et nautiques vont être pratiquées sur le lac avoisinant la Base de Loisirs; elles seront encadrées par notre moniteur, disposant d’un Brevet d’Etat : VTT, canoë kayak, planches… Organisées en partenariat avec le professeur d’EPS, elles vont permettre aux enfants de concilier activités de nature et activités physiques et sportives.

En complément, des activités culturelles peuvent être organisées, comme la visite d’un site médiéval in-progress, sur lequel se construit le château de Guédelon, qui peut intéresser les professeurs d’histoire, de français et d’arts-plastiques, dans le cadre de l’étude du patrimoine artistique et historique.

base de loisirs de BOURDON Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « s.labeau@sarcelles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:30:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T11:00:00+02:00

plein air loisirs extérieurs