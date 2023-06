Sports nautiques et découverte du moyen âge Base de Loisirs Daniel BAILLY Saint-Fargeau, 31 juillet 2023, Saint-Fargeau.

Le séjour est ouvert à un groupe de 16 adolescents âgés de 11 à 16 ans.

Nous avons la volonté d’amener les enfants en Bourgogn-Franche-Comtéé, plus précisément à la Base de loisirs Daniel Bailly situé à 200m du lac du Bourdon dans la ville de Saint- Fargeau.

Cette base de loisirs propose une pléiade d’activités sportives : vtt, course d’orientation, tir à l’arc, tennis de table, Beach volley, canoë, kayak et kayak polo, paddle ,dériveur, planche à voile, de quoi satisfaire les envies de chacun.

Nous y séjournerons en tentes « marabout » de 5m sur 5.40m posées sur une dalle de béton, offrant un couchage pour 9 personnes sur lits en métal. Idéalement situé dans un sous bois, dans un espace arboré et parfaitement naturel. En cas de mauvais temps une salle de repli est à notre disposition.

Les repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) nous serons préparés par le service de restauration de la base de loisir, et nous aurons le choix entre la salle de restauration ou la terrasse couverte, permettant ainsi d’apprécier les extérieurs tout en restant à l’abri.

En cas de sortie à la journée, les repas seront soit achetés au préalable sous forme de pique-nique, ou pris en restauration sur place.

Les sanitaires sont disposés sur 2 emplacements, et sont équipés de plusieurs WC et de plusieurs douches, adaptés aux groupes.

Fonctions et rôles de la directrice d’ACM :

PEDAGOGIE * réalisation et suivi du projet pédagogique

* garant des orientations éducatives de l’ACM projet éducatif

FORMATION * Moteur qui entraîne et dynamise le groupe

* Interlocuteur privilégié pour les animateurs.

* Coordination et animation de l’équipe – Coordination une matinée par semaine avec l’équipe d’animation

GESTION et ADMINISTRATION * gestion du budget

* gestion des dossiers et listing jeunes

* gestion du personnel (planning, fiches horaires, …)

* gestion des règlements d’activités des jeunes – Cahier de caisse numérique

– Tableau présences des jeunes et fiches journalières d’inscriptions aux activités.

– Planning de répartition des animateurs.

ÉDUCATION et RELATION

* garant de la sécurité morale, physique et affective des jeunes

* responsable face à la réglementaton ACM

* gère les relations avec les différents partenaires (éducatifs, pédagogiques, techniques).

* personne référent pour les parents et les jeunes.

SANITAIRE * veille aux mises à jour des fiches sanitaires, * veille à la constitution des trousses à pharmacie

ANIMATION * est avant tout animateur et est présent sur les activités proposées aux jeunes.

Le suivi sanitaire sera confié à Mr Pelletier Brice possédant le PSC1.

Cette personne sera chargée de préparer le suivi sanitaire en reprenant les fiches médicales des participants.

Il mettra en place les outils nécessaires au bon suivi médical (liste des allergies, recommandation, suivi des traitements, …).

Tous les soins effectués seront consignés dans le registre d’infirmerie. Y est noté : nom et prénom de l’enfant, date des soins, nature des soins, produits et médicaments utilisés, les observations, et le nom de la personne qui a procédé aux soins.

La direction s’assurera du respect de la confidentialité des informations médicales et de celles contenues dans le registre d’infirmerie.

LES ACTIVITES :

ACTIVITES D’OBSERVATION ET DECOUVERTE :

Le principal but de ce séjour étant de faire découvrir aux enfants les techniques du passé, nous allons leur permettre de visiter deux châteaux.

• Le château de Guédelon :

Ce château situé dans l’Yonne, est un chantier de construction expérimental d’un château fort, débuté en 1997, selon les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge.

Sa grande particularité réside dans les moyens mis en place pour sa construction :

-Construit à partir des ressources locales que propose le terrain. Nous y verrons les techniques d’extraction des différents matériaux, nécessaire à la construction du château (bois, argile, roche de grès, pigment…). Sans aucune technique moderne, ni électrique.

-Chantier participatif, composé de bénévoles plus ou moins qualifié, permet le partage de connaissance et l’apprentissage de certaine techniques oubliés, « un échange de savoir ».

• Le château de Saint Fargeaux :

Ce château du XIème siècle, qui a vu se succéder de nombreux propriétaires au fil des siècles, et à plusieurs restaurations, nous permettra de comparer les technique utiliser pour sa construction.

Nous avons fait le choix de le visiter de nuit à la chandelle, pour plus particularité.

ACTIVITES SPORTIVES :

Différentes activités sportives de différentes natures, seront proposées aux jeunes.

La base de loisir se trouvant aux abords du lac du Bourdon, l’équipe proposera davantage d’activités nautiques comme, baignade sur site surveillé, beach volley, paddle, kayak-polo, canoë et planche à voile.

Ainsi que d’autres activités telles que tennis de table, accrobranche, vélo rail, randonnée…

Pour les activités spécifiques, elles seront encadrées par des intervenants diplômés.

Ces activités font le lien avec des apprentissages sportifs, de la découverte environnementale.

CARTE BLANCHE :

Le principe de cette activité est de donner l’opportunité aux jeunes de choisir parmi les activités que nous propose la base de loisir, le but étant que les enfants arrivent à se mettre d’accord sans qu’il n’y ait de conflits entre eux !

ACTIVITES DE VIE QUOTIDIENNE :

Ces activités sont indispensables au bon fonctionnement du séjour. Il est primordial pour répondre à un objectif de vivre ensemble, de poser des règles de vie en collectivité ainsi qu’un planning de répartition des tâches. Ce dernier sera réalisé par les jeunes et les animateurs et sera affiché et visible par tous. Ces activités font le lien avec des apprentissages de vie en collectivité.

ACTIVITES JEUX COLLABORATIFS :

Pour fédérer un maximum les jeunes et pour qu’ils passent 5 jours dans la plus grande bienveillance possible, il est nécessaire de proposer des jeux de connaissance. Ainsi l’équipe veillera à mettre en place au début et pendant le séjour, des temps de jeunes d’entraide et de connaissance pour fédérer un maximum le groupe de jeunes. Ces activités font le lien avec des apprentissages de vivre ensemble.

SORTIES :

L’équipe n’envisage pas les sorties autonomes des mineurs. Chaque sortie sera accompagnée d’un animateur. Les sorties sont faites soit en : minibus, vélos et à pieds. Quel que soit le déplacement, les règles élémentaires de sécurité et de prudence doivent être respectées.

LES MODALITES :

1- Inscription : Chaque jeune présent sur le séjour devra avoir fourni au préalable un dossier d’inscription disponible auprès de l’organisateur, de la directrice ou de l’équipe d’animation. Ce document est obligatoire et comprend : une fiche sanitaire et une fiche d’inscription.

Nous transmettrons à la famille une plaquette séjour avec :

– Heure de départ et d’arrivée

– Trousseau

– Descriptif du séjour

– Numéro de téléphone

2- Règles de vie : Un des objectifs est de développer l’autonomie et les responsabilités : cela passe par la notion des limites, des règles et des lois. Des règles de vie seront rédigées et transmis à chaque jeune.

3- La communication :

– Par la distribution et la parution (réseaux sociaux) d’une plaquette descriptive du séjour.

-Par l’envoie personnalisé à nos habitués en âge de participer au séjour, en favorisant les enfants de familles à faible revenue (coefficient familiale inférieur à 1500).

– Par le biais d’une réunion d’information, où les parents peuvent inscrire leurs enfants.

– Par l’accueil des parents lors du départ et l’arrivée du séjour.

– Par le biais d’un temps convivial après le séjour pour valoriser les réalisations et apprentissages des jeunes.

