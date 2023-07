Séjour Multisports Base de loisirs Condé-sur-Vire, 21 août 2023, Condé-sur-Vire.

Séjour Multisports 21 – 25 août Base de loisirs Selon QF

il s’agit d’un séjour sous tente, à la bse de loisirs de Condé sur Vire. Chaque jour, les jeunes pourront profiter de cet espace en pleine nature et découvrir des sports divers et variés (escalade, canoë, kayak, paddle, tir à l’arc…)

Ils feront également du VTT sur le chemin de Halage.

Base de loisirs condé sur vire Condé-sur-Vire 50890 Condé-sur-Vire Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bveconde.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0673781368 »}, {« type »: « email », « value »: « polecentreaere@bveconde.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T07:30:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T19:00:00+02:00

sports camping