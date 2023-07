Camp Multisports 10-13 ans à Condé-sur-Vire Base de loisirs Condé-sur-Vire Catégories d’Évènement: Condé-sur-Vire

Manche Camp Multisports 10-13 ans à Condé-sur-Vire Base de loisirs Condé-sur-Vire, 17 juillet 2023, Condé-sur-Vire. Camp Multisports 10-13 ans à Condé-sur-Vire 17 – 21 juillet Base de loisirs Tarif de 180€ Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023.

Départ en bus à 10h du centre de loisirs pour un retour vers 15h.

Mise à disposition d’une cuisine , salle d’activité, dortoirs avec sanitaires.

Activités : 2 séances canoë, Tir à l’arc, Tag Archery, Kayak, Paddle + veillées en tout genre.

Groupe limité à 20 places, brevet d’aisance aquatique obligatoire.

Tarif 180€ Base de loisirs condé sur vire Condé-sur-Vire 50890 Condé-sur-Vire Manche Normandie

