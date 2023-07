Pixel art Base de Loisirs Colombier-en-Brionnais, 21 août 2023, Colombier-en-Brionnais.

Pixel art 21 – 25 août Base de Loisirs Sur inscription, reste à charge de 25€ par famille ou 213€ sans aide

N’as-tu jamais rêvé de réaliser ton propre tableau ? Dans ce séjour, ce sera chose faite. Rentre dans la peau d’un artiste et apprends l’art des formes géométriques et du pixel art. Tu pourras ainsi réaliser tes personnages favoris. De Mario à SUperman, en passant par Pikachu ! Tout est possible. Des veillées animées te permettront de clôturer tes journées, riches en créations.

Base de Loisirs 71800 Colombier en Brionnais Colombier-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T08:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T18:00:00+02:00

piscine veillées