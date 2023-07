Numérique syntaxe Base de Loisirs Colombier-en-Brionnais, 7 août 2023, Colombier-en-Brionnais.

Numérique syntaxe 7 – 11 août Base de Loisirs Sur inscription, reste à charge de 25€ par famille. 243€ sans aide

Tu veux être au top de la technologie ? Viens concevoir et réaliser tes objets grâce à une imprimante 3D. Tu vas pouvoir également explorrer un nouvel univers grâce à des casques de réalité virtuelle et ainsi rentrer en immersion dans des endroits divers et variés. Des jeux extérieurs, la piscine et les veillées complètent ce séjour.

Base de Loisirs 71800 Colombier en Brionnais Colombier-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « inscription@loisirscolombier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0385845303 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T08:00:00+02:00 – 2023-08-07T23:59:00+02:00

2023-08-11T00:00:00+02:00 – 2023-08-11T19:00:00+02:00

imprimante 3d réalité virtuelle