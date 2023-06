VTT Raid Base de Loisirs Colombier-en-Brionnais, 24 juillet 2023, Colombier-en-Brionnais.

VTT Raid 24 – 28 juillet Base de Loisirs Sur inscription, reste à charge de 25€ par famille

VTT, randonnée, orientation. Prépare toi pour une semaine variée et riche en émotions sportives. Dans le respect de l’environnement, tu participeras à des activités de pleine nature, sur les chemins et routes du secteur. Une sortie piscine, des animations diverses et les veillées seront proposées pour rendre ton séjour inoubliable.

Base de Loisirs 71800 Colombier en Brionnais Colombier-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « inscription@loisirscolombier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0385845303 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

piscine veillées