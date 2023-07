So British Base de Loisirs Colombier-en-Brionnais, 24 juillet 2023, Colombier-en-Brionnais.

So British 24 – 28 juillet Base de Loisirs Sur inscription, reste à charge de 25€ par famille ou 213€ sans aide

Voyager jusqu’en Angletterre pour découvrir la culture du pays, discuter en anglais, cuisiner des spécialités et surtout s’amuser. Ton animateur sera là pour te réconcilier avec l’anglais à travers un large choix d’activités et de veillées. Apprentissage, amusement et bonne humeur seront au rendez-vous c’est promis. Let’s go everybody !

Base de Loisirs 71800 Colombier en Brionnais Colombier-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « inscription@loisirscolombier.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0385845303 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:00:00+02:00

piscine veillées