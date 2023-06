mini-séjours Champs-sur-Marne base de loisirs Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’Évènement: Champs-sur-Marne

Seine-et-Marne mini-séjours Champs-sur-Marne base de loisirs Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, 31 juillet 2023, Champs-sur-Marne. mini-séjours Champs-sur-Marne 31 juillet et 4 août base de loisirs Champs-sur-Marne Séjour « Mini-séjour Multi-activités » : Situé à 30 minutes de route de Stains, L’été la base de loisirs de Champs-sur-Marne accueillera jusqu’à 24 enfants âgés de 9 à 12 ans. Il dispose d’un espace camping avec un couchage en tente, les sanitaires et douches sont en dur. -Un accompagnement scolaire ludique chaque matin avec des enseignants de l’éducation nationale.

-Équitation

– Accronbranche

-Escalade

– Activités nautiques

-Tir à l’arc

– VTT

– Ultimate

base de loisirs Champs-sur-Marne 1 promenade des Patis Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Île-de-France

2023-07-31T09:00:00+02:00
2023-08-04T18:00:00+02:00

