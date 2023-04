L’Aventure Nature ! base de loisirs centre d’hébergement La Tauleyre Pissos Catégories d’évènement: Landes

L’Aventure Nature ! base de loisirs centre d’hébergement La Tauleyre, 24 avril 2023, Pissos. L’Aventure Nature ! 24 – 28 avril base de loisirs centre d’hébergement La Tauleyre Sur inscription; 535 Une semaine sur la base de loisirs de Pissos dans les Landes. Des activités proposées tant par l’équipe d’animation autour du vivre ensemble, de sensibilisation que par l’équipe de professionnels de la base de loisirs (canoe, défi aventure, vtt, poney, etc).

Cette semaine permettra à chaque jeune de pouvoir s’initier à de nouvelles activités mais aussi d’approfondir tous les côtés nécessaires au vivre ensemble et la vie en collectivité. La semaine est pensée de manière à ce que chaque individu puisse s’épanouir tant dans les différentes activités que dans le collectif. base de loisirs centre d’hébergement La Tauleyre Pissos Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « c.gonin@francasoccitanie.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 11 Age max 17

