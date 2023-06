ORGELET du 26 Août au 2 Septembre 2023 Base de loisirs Bellecin Orgelet, 28 août 2023, Orgelet.

ORGELET du 26 Août au 2 Septembre 2023 28 août – 2 septembre Base de loisirs Bellecin

Située dans le Jura, Orgelet est une petite Parmi les 32 Petites Cités Comtoises de

Caractère que compte la Franche-Comté.

C’est une petite cité jurassienne, chef-lieu de canton, comptant 1628 habitants.

Orgelet fait partie de la communauté de communes de la région d’Orgelet.

A proximité se trouve le Lac de Vouglans, idéal pour l’organisation de séjour sportif nautique

ou de basse montagne. Avec un hébergement au bord du lac, le public se retrouve plongé dans

la nature.

Le groupe sera hébergé au sein du centre de la Base de Loisirs BELLECIN proposant

différents types d’hébergements tels que des appartements meublés, des chalets, des pavillons, des mobiles homes ou des cocosweet.

Le groupe sera logé en camping pour ce séjour.

L’équipe sera composée d’un Directeur et d’un animateur. Afin d’offrir des vacances de

qualité aux enfants, l’équipe devra respecter le projet pédagogique et accorder la même

importance à tous les moments de vie du séjour, que ce soit lors des activités ou de la vie

quotidienne.

La vie collective : le groupe logera en camping à Orgelet.

La répartition des tentes, les tâches et les règles de vie seront expliquées et débattues

lors des réunions de préparations.

Les activités seront proposées et encadrées par les animateurs.

Les repas : les jeunes et les animateurs devront se charger de la préparation de tous les

repas, avec du matériel de camping, ils devront s’adapter pour faire les courses régulièrement.

Base de loisirs Bellecin orgelet Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T08:00:00+02:00 – 2023-08-28T23:59:00+02:00

2023-09-02T00:00:00+02:00 – 2023-09-02T21:00:00+02:00

Sport Nature