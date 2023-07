Cinéma de plein air : Le Chêne Base de loisirs Angoisse, 31 juillet 2023, Angoisse.

Angoisse,Dordogne

En partenariat avec Ciné Passion du Périgord.

Des assises seront disponibles sur place. Toutefois, si vous souhaitez améliorer votre confort, n’hésitez pas à amener vos chaises, couvertures, lampes de poches….

Base de loisirs Rouffiac

Angoisse 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with Ciné Passion du Périgord.

Seating will be available on site. However, if you wish to improve your comfort, please feel free to bring your own chairs, blankets, flashlights…

En colaboración con Ciné Passion du Périgord.

Habrá asientos disponibles in situ. No obstante, si desea estar más cómodo, no dude en traer sus propias sillas, mantas, linternas, etc.

In Partnerschaft mit Ciné Passion du Périgord.

Sitzgelegenheiten werden vor Ort zur Verfügung stehen. Wenn Sie jedoch Ihren Sitzkomfort verbessern möchten, bringen Sie bitte Ihre eigenen Stühle, Decken, Taschenlampen… mit.

