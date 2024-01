PAUSE GUITARE – JEUDI VENDREDI BASE DE LOISIRS Albi, mercredi 3 juillet 2024.

Pause Guitare Sud de France revient plus fort que jamais pour la 28ème édition à Albi du 3 au 7 juillet 2024 !Retrouvez Calogero, Louise Attaque, Alice Cooper, IAM, Tiakola, Josman, Chinese Man, Pomme, Hoshi, Julien Granel, Dionysos et pleins d’autres artistes…Un festival indépendant et intergénérationnel où la musique, la découverte et la fête se rencontrent pour créer des souvenirs mémorables ! JEUDI 4 JUILLET 2024 – 19H : CHINESE MAN ARCHIVE IAM DELUXE VENDREDI 5 JUILLET 2024 – 19H : TIAKOLA CALOGERO JULIEN GRANEL POMMESAMEDI 6 JUILLET 2024 – 19H : JOSMAN LOUISE ATTAQUE HOSHI GEORGIO DIMANCHE 7 JUILLET 2024 – 18H : ALICE COOPER GOSSIP SIMPLE MINDS DIONYSOS

Tarif : 98.00 – 106.00 euros.

Début : 2024-07-04 à 00:00

BASE DE LOISIRS DE PRATGRAUSSALS 81000 Albi