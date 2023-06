Tournoi Festi volley : beach & belote Base de loisir Jean Yves cousteau Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Tournoi Festi volley : beach & belote Base de loisir Jean Yves cousteau Villeneuve-d’Ascq, 11 juin 2023, Villeneuve-d'Ascq. Tournoi Festi volley : beach & belote Dimanche 11 juin, 09h00 Base de loisir Jean Yves cousteau Payant, sur inscription Dimanche 11 juin 2023, l’ASVAM organise son premier tournoi de beach de la saison, et ce sera une formule beach volley 3×3 mixte et belote ! Venez nombreux à Festi volley sur la base plein air Jean-Yves-Cousteau au Parc du Héron pour profiter du sable, du soleil et du beau jeu (avec un ballon, des cartes ou les deux) Les inscriptions sont ouvertes : https://www.helloasso.com/associations/asp-villeneuve-d-ascq-metropole/evenements/tournoi-festi-volley?fbclid=IwAR2PSzhCxCltkHecbkJ77EJseQZ5tXrWI0TTvzEyFAveXZFAf-VvCObe-uM

Le nombre de places est limité Infos pratiques Adresse : 108 Chemin du Grand Marais

Parking le plus proche : Ferme Quanta Base de loisir Jean Yves cousteau Chemin du Grand Marais, 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/asp-villeneuve-d-ascq-metropole/evenements/tournoi-festi-volley?fbclid=IwAR2PSzhCxCltkHecbkJ77EJseQZ5tXrWI0TTvzEyFAveXZFAf-VvCObe-uM »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/asp-villeneuve-d-ascq-metropole/evenements/tournoi-festi-volley?fbclid=IwAR2PSzhCxCltkHecbkJ77EJseQZ5tXrWI0TTvzEyFAveXZFAf-VvCObe-uM »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T09:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00

2023-06-11T09:00:00+02:00 – 2023-06-11T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Base de loisir Jean Yves cousteau Adresse Chemin du Grand Marais, 59650 Villeneuve d'ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Base de loisir Jean Yves cousteau Villeneuve-d'Ascq

Base de loisir Jean Yves cousteau Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Tournoi Festi volley : beach & belote Base de loisir Jean Yves cousteau Villeneuve-d’Ascq 2023-06-11 was last modified: by Tournoi Festi volley : beach & belote Base de loisir Jean Yves cousteau Villeneuve-d’Ascq Base de loisir Jean Yves cousteau Villeneuve-d'Ascq 11 juin 2023