Trail pour tous Base de loisir Jean Yves cousteau, 1 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Trail pour tous Samedi 1 avril, 10h30 Base de loisir Jean Yves cousteau Gratuit sur inscription Samedi 1er avril 2023, le Métropole Trail Nature de Villeneuve d’Ascq (MTNV) propose une activité en famille à la découverte d’un parcours en pleine nature à allure libre (marche/footing).

Rendez-vous à 10h30 à la base de pleine nature Jacques-Yves-Cousteau

Le parcours se compose d’une boucle de 1.5km nature et ludique à répéter librement ensemble.

Jeux et animations au village solidaire

Buffet de ravitaillement offert

Inscription gratuite et obligatoire auprès de Céline au 06 79 49 51 06

Pour les enfants et adultes en situation de handicap mental et / ou psychique

Coorganisé par le MTNV, l’association Xtraordinaire Base de loisir Jean Yves cousteau Chemin du Grand Marais, 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Cousinerie Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 49 51 06 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:30:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

