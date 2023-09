Une marche en forêt d’Orléans Base de loisir de l’étang de la Vallèe Combreux, 15 octobre 2023, Combreux.

Une marche en forêt d’Orléans Dimanche 15 octobre, 08h00, 18h00 Base de loisir de l’étang de la Vallèe rando commentée 10€ rando balisée 6€

Une Marche en Forêt d’Orléans

Immense poumon vert au-dessus de la Loire

rando commentée par Philippe Boiron de 7,5 km (entre 3 et 4 heures)

rando libre balisée de 15km avec ravitillement ( de 8 à 10h)

Base de loisir de l’étang de la Vallèe 4550 COMBREUX Combreux 45530 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « rando@lionsuniversite.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lionsuniversite.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 1043 23 17 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T08:00:00+02:00 – 2023-10-15T08:30:00+02:00

2023-10-15T18:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:30:00+02:00

forêt randonnée

Pierre Lefevre