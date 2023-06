Séjour Trappeurs Base de loisir de Chambrey Chambrey Chambrey Catégories d’Évènement: Chambrey

Moselle Séjour Trappeurs Base de loisir de Chambrey Chambrey, 10 juillet 2023, Chambrey. Séjour Trappeurs 10 – 14 juillet Base de loisir de Chambrey 300 Séjour en pleine nature avec nuitées sous tente, activités de plein air, découverte de l’environnement, animation autour de la marre pédagogique, de la Seille, des prairies humides, des haie et arbres, constructions et bricolage (cabane, hôtel à insectes, jardin pédagogique…) Base de loisir de Chambrey rue de la gare 57170 CHAMBREY Chambrey 57170 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « fdfr.57@mouvement-rural.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-07-14T08:30:00+02:00 – 2023-07-14T16:59:00+02:00 nature camp Détails Catégories d’Évènement: Chambrey, Moselle Autres Lieu Base de loisir de Chambrey Adresse rue de la gare 57170 CHAMBREY Ville Chambrey Departement Moselle Age min 11 Age max 15 Lieu Ville Base de loisir de Chambrey Chambrey

Base de loisir de Chambrey Chambrey Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambrey/

Séjour Trappeurs Base de loisir de Chambrey Chambrey 2023-07-10 was last modified: by Séjour Trappeurs Base de loisir de Chambrey Chambrey Base de loisir de Chambrey Chambrey 10 juillet 2023