Visite guidée de la base de lancement V1

Seine-Maritime Visite guidée de la base de lancement V1 Base de lancement V1 Motteville, 16 septembre 2023, Motteville. Visite guidée de la base de lancement V1 16 et 17 septembre Base de lancement V1 Participation libre. Lieu de mémoire des opérations de bombardement menées par l’Armée Allemande sur l’Angleterre pendant la 2de Guerre Mondiale, la base V1 se visite.

Revivez l’histoire de ce site et laissez-vous guider par Eric Boonaert, bénévole de l’Association de Sauvegarde et de Restauration du Patrimoine Mottevillais.

Gratuit : Participation libre (don au profit de l’Association pour le maintien de la base) Base de lancement V1 Avenue des comtes de Germiny, 76970 Motteville Motteville 76970 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 43 60 75 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

