VOILE DECOUVERTE : FAMILLE HEUREUSE ! Base de La Noëveillard Pornic, 1 juillet 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Prenez la barre d’un superbe voilier Kaïdoz 31 et profitez de ses 14 mètres linéaires de cockpit à ciel ouvert. Des sensations inédites, un paysage préservé, un moment unique à partager!.

Base de La Noëveillard

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Take the helm of a superb Kaïdoz 31 sailboat and enjoy its 14 linear meters of open cockpit. New sensations, a preserved landscape, a unique moment to share!

Tome el timón de un magnífico velero Kaïdoz 31 y disfrute de sus 14 metros lineales de bañera al aire libre. Sensaciones inéditas, un paisaje preservado, ¡un momento único para compartir!

Übernehmen Sie das Steuer eines wunderschönen Segelschiffs Kaïdoz 31 und genießen Sie sein 14 Meter langes Cockpit unter freiem Himmel. Ein ganz neues Gefühl, eine unberührte Landschaft, ein einzigartiger Moment, den Sie mit anderen teilen können!

