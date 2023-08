KAYAK EN FETE Base de Kayak Baccarat, 2 septembre 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Au programme : Animations de l’après-midi : descentes en kayak, joutes en paddle, slalom chronométré, randonnée paddle, ventriglisse et boul’tout : tarif 5euros

Descente illuminée semi-nocturne et animation musicale journée et soirée

Repas-buffet : 17€.

Ouvert à tous sur inscription en mairie.. Tout public

Samedi 2023-09-02 14:00:00 fin : 2023-09-02 . .

Base de Kayak Pré de Hon

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On the program: Afternoon entertainment: kayak descents, paddle jousting, timed slalom, paddle trekking, ventriglisse and boul’tout: price 5euros

Semi-nightly illuminated descent and musical entertainment during the day and evening

Buffet lunch: 17?

Open to all, registration required.

En el programa: Animación por la tarde: descensos en kayak, justas de remos, slalom cronometrado, trekking de remos, ventriglisse y boul’tout: precio 5euros

Descenso nocturno iluminado y animación musical durante el día y la noche

Almuerzo buffet: 17?

Abierto a todos con inscripción en el Ayuntamiento.

Programm: Nachmittagsanimationen: Kajakfahrten, Wettkämpfe auf dem Paddel, Slalom mit Zeitmessung, Paddelwanderung, Ventriglisse und Boul’tout: Tarif 5euros

Halbnächtliche beleuchtete Abfahrten und musikalische Unterhaltung am Tag und Abend

Essensbuffet: 17?

Jeder kann sich im Rathaus anmelden.

Mise à jour le 2023-08-17 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS