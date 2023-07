BALADES KAYAK ESCAPADE SUR L’EAU Base de Kayak Baccarat, 5 juillet 2023, Baccarat.

Baccarat,Meurthe-et-Moselle

Envie d’une escapade ? La Meurthe sauvage vous invite à découvrir ses secrets de nature ! laissez-vous glisser le long de son cours qui serpente dans un écrin bucolique et reposant, seul ou en famille…

Empruntez ce chemin d’eau à la rencontre de la faune et de la flore qui le peuplent.

Réservation obligatoire.. Tout public

Vendredi 2023-07-05 13:00:00 fin : 2023-08-27 17:00:00. EUR.

Base de Kayak Chemin près du Hon

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Looking for a getaway? The Meurthe sauvage invites you to discover its natural secrets! Let yourself or your family glide along its course, winding through a bucolic and relaxing setting…

Take a walk along this waterway and discover the flora and fauna that inhabit it.

Reservations required.

¿Le apetece una escapada? El salvaje Meurthe le invita a descubrir sus secretos naturales. Déjese deslizar por su curso serpenteando por un entorno bucólico y relajante, solo o en familia…

Pasee por este curso de agua y descubra la flora y la fauna que lo habitan.

Imprescindible reservar.

Lust auf einen Ausflug? Die wilde Meurthe lädt Sie ein, ihre Naturgeheimnisse zu entdecken! Lassen Sie sich von ihrem Lauf, der sich durch eine bukolische und erholsame Umgebung schlängelt, allein oder mit der Familie treiben…

Gehen Sie diesen Wasserweg entlang und begegnen Sie der Fauna und Flora, die ihn bevölkern.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-10 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS