SOIRÉE HUMOUR ET PAILLETTES À LA BARRAQUITA Base de canoé de Tarrassac D908 Mons, 16 août 2023, Mons.

Mons,Hérault

Pour une soirée musique et détente,L’equipe de la Barraquita vous invite à une soirée Humour & paillettes : Transformiste.

2023-08-16 20:00:00 fin : 2023-08-16 23:00:00. .

Base de canoé de Tarrassac

D908

Mons 34390 Hérault Occitanie



For an evening of music and relaxation, the Barraquita team invites you to an evening of humour and glitter: Transformist

Para una noche de música y relajación, el equipo de Barraquita te invita a una velada de humor y purpurina: Transformista

Für einen Abend mit Musik und Entspannung lädt das Team von La Barraquita Sie zu einem Abend mit Humor und Glitzer ein: Transformist

