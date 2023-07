SOIRÉE CONCERT À LA BARRAQUITA Base de canoé de Tarrassac D908 Mons, 5 juillet 2023, Mons.

Mons,Hérault

Pour une soirée musique et détente,L’equipe de la Barraquita vous invite à une soirée concert tous les mercredis de l’été

Programme à venir.

2023-07-05 20:00:00 fin : 2023-07-05 23:00:00. .

Base de canoé de Tarrassac

D908

Mons 34390 Hérault Occitanie



For an evening of music and relaxation, the Barraquita team invites you to an evening concert every Wednesday throughout the summer

Program to come

Para una velada de música y relajación, el equipo de Barraquita le invita a un concierto todos los miércoles durante el verano

Programa

Das Team von La Barraquita lädt Sie jeden Mittwoch im Sommer zu einem Konzertabend mit Musik und Entspannung ein

Programm in Kürze

