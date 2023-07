SOIRÉE KARAOKÉ À LA BARRAQUITA Base de canoé de Tarrassac D908 Mons, 4 juillet 2023, Mons.

Mons,Hérault

Envie de partager vos talents vocaux le temps d’une soirée ? *Venez à la barraquita, soirée animée par O’soledad.

2023-07-04 20:00:00 fin : 2023-07-04 23:00:00. .

Base de canoé de Tarrassac

D908

Mons 34390 Hérault Occitanie



Want to share your vocal talents for an evening? *Come to the barraquita, hosted by O’soledad

¿Te apetece compartir tu talento vocal por una noche? *Ven a la barraquita organizada por O’soledad

Haben Sie Lust, Ihre Gesangskünste einen Abend lang mit anderen zu teilen? *Kommen Sie zur Barraquita, einem Abend, der von O’soledad moderiert wird

