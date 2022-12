Colos apprenantes SPORTS PLEINE NATURE Base de Blangy, 16 août 2021, Hirson.

Colos apprenantes SPORTS PLEINE NATURE 16 – 21 août 2021 Base de Blangy

sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Base de Blangy 02500 HIRSON Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France

Le séjour se déroulera à la base de loisirs TSN à HIRSON (02);pour des enfants de 6 à 10 ans issus majoritairement de quartiers prioritaires,du lundi 16/08/2021, 9h30 au dimanche 22/08/2021, 16h.

Départ et Retour de Wattignies (59139), centre Guillaume Apollinaire rue Blériot.

Il s’organisera autour des activités sportives de pleine nature (randonnée canoe, course d’orientation, VTT, géocatching, escalade…) et d’un temps de renforcement scolaire basé sur l’écriture d’un journal de bord, de compte-rendus pour les familles, la lecture et l’expression ecrite et orale. les activités sportives et renforcement scolaire seront quotidiennes.

Les soirées seront animées par des veillées proposées par l’équipe d’animation.

les enfants dormiront en tentes, les repas seront proposés par un traiteur.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:00:00+02:00

2021-08-21T16:30:00+02:00