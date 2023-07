sport nautique ) gogo base de bellecin, orgelet Orgelet, 24 juillet 2023, Orgelet.

sport nautique ) gogo 24 – 28 juillet base de bellecin, orgelet à partir de 10€. Aucun transfert est organisé.

Les séjours à Bellecin s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 16 ans.

La thématique traitée durant le séjour est la découverte de sport nautique. Les jeunes et enfants accompagnés des animateurs pourront découvrir certains sports nautiques (kayak rando, paddle et catatamaran) Lors de ces initiations, les brevets d’états aborderont aussi la faune et la flore du barage de vouglans..sans oublier les baignades au lac de Vouglans.

Durant ce séjour en camping, les jeunes pourront avoir des notions sur l’équilibre alimentaire car ils confectionneront eux même leurs repas.

Les animateurs ayant un profil sportif proposeront des grands jeux, des tournois sportifs…

base de bellecin, orgelet orgelet Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « animation@sauvegarde01.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T22:00:00+02:00

2023-07-28T08:00:00+02:00 – 2023-07-28T15:30:00+02:00