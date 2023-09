Visite de la Base Aéronavale de Lann Bihoué Base d’aéronautique navale de Lann Bihoué Quéven Catégories d’Évènement: Morbihan

Quéven Visite de la Base Aéronavale de Lann Bihoué Base d’aéronautique navale de Lann Bihoué Quéven, 17 septembre 2023, Quéven. Visite de la Base Aéronavale de Lann Bihoué Dimanche 17 septembre, 13h00 Base d’aéronautique navale de Lann Bihoué Ouverture exceptionnelle – J​ournée du patrimoine Base d’aéronautique navale de Lann Bihoué 56530 Quéven Quéven 56530 Morbihan Bretagne 0297801412 http://www.queven.com [{« type »: « phone », « value »: « 0673917882 »}] La base d’aéronautique navale de Lann Bihoué fête en 2021 ses 75 ans. Accès limité, sur inscription uniquement Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Quéven Autres Lieu Base d'aéronautique navale de Lann Bihoué Adresse 56530 Quéven Ville Quéven Departement Morbihan Lieu Ville Base d'aéronautique navale de Lann Bihoué Quéven latitude longitude 47.788792;-3.416146

Base d'aéronautique navale de Lann Bihoué Quéven Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/queven/