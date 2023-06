Camp découverte du scoutisme Base d’activités de Praléron Monestier-du-Percy, 8 juillet 2023, Monestier-du-Percy.

Camp découverte du scoutisme 8 – 15 juillet Base d'activités de Praléron

Passer une semaine sous la tente en pleine nature!

Partager des grands jeux, des veillées et aussi les tâches de la vie quotidienne en équipe avec un groupe d’enfants de 11 à 14 ans! C’est l’aventure à la portée de vos enfants… et l’occasion de se mettre dans de bonnes conditions pour la rentrée.

Prendre l’air, découvrir la nature, vivre en équipe, prendre des décisions et des responsabilités collectives, progresser ensemble. Un camp scout est un moment d’apprentissages variés : c’est par les jeux, la gestion de la vie quotidienne et les activités organisées par l’équipe d’encadrement que les jeunes progressent et grandissent, à leur rythme.

Nous proposons un camp scout pour des enfants, filles et garçons, qui ne sont pas scouts mais sont tentés par cette expérience, sans distinction de culture, d’origine, de croyance ni de milieu social.

Les Scouts et Guides de France sont une association d’éducation populaire agréée par les services de l’Etat et reconnue par les instances mondiales du scoutisme et du guidisme.

Le camp accueillera 20 jeunes de 11 à 14 ans, filles et garçons. Les inscriptions ont déjà commencé, le séjour a encore 10 places possibles au 1er juin 2023.

Base d'activités de Praléron 500 Praleron, 38930 Le Monestier-du-Percy Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

