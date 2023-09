Balade en attelage « Les parcs à huîtres de la baie des Veys, au rythme des chevaux » Base conchylicole Grandcamp-Maisy, 23 octobre 2023, Grandcamp-Maisy.

Grandcamp-Maisy,Calvados

Laissez-vous porter pour une balade à la découverte des parcs à huitres. En fin de sortie, vous découvrirez les ateliers ostréicoles accompagné d’une dégustation d’huîtres.

Tarifs : 25€/adulte ; 15€/enfant de 4 à 12 ans ; 70€/forfait famille.

Réservation obligatoire..

2023-10-23 10:30:00 fin : 2023-10-23 12:30:00. .

Base conchylicole

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie



Let us take you on a tour of the oyster beds. At the end of the tour, you’ll discover the oyster-farming workshops and enjoy an oyster tasting.

Price: 25?/adult; 15?/children aged 4 to 12; 70?/family package.

Reservations required.

Déjese llevar en un paseo para descubrir los criaderos de ostras. Al final de la visita, descubrirá los talleres ostrícolas y disfrutará de una degustación de ostras.

Precios: 25€/adulto; 15€/niños de 4 a 12 años; 70€/paquete familiar.

Imprescindible reservar.

Lassen Sie sich auf einen Spaziergang mitnehmen, um die Austernparks zu entdecken. Am Ende des Ausflugs können Sie die Austernwerkstätten besichtigen und eine Austernverkostung genießen.

Tarife: 25/Erwachsener; 15/Kind von 4 bis 12 Jahren; 70/Familienpaket.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité