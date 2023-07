Séjour type Koh Lanta Base Chabannes Lac St Pardoux Compreignac Catégories d’Évènement: Compreignac

Haute-Vienne Séjour type Koh Lanta Base Chabannes Lac St Pardoux Compreignac, 24 juillet 2023, Compreignac. Séjour type Koh Lanta 24 – 28 juillet Base Chabannes Lac St Pardoux sur inscription Mini camp en camping de 5 jours/4 nuits, autour de la thématique Koh Lanta,

Avec des épreuves nautiques, d’agilité, de collaboration, de force et de dégustation, grâce à des activités telles que canoé, tir à l’arc, baseball, randonnée, baignade et bien d’autres…

Un temps sera pris chaque soir pour écrire son guide de l'aventurier Base Chabannes Lac St Pardoux Base Chabannes 87140 Compreignac

2023-07-24T09:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

Catégories d'Évènement: Compreignac, Haute-Vienne
Lieu Base Chabannes Lac St Pardoux
Adresse Base Chabannes 87140 Compreignac
Ville Compreignac
Age min 7
Age max 12

