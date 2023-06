Apéro embarqué à Rocheservière Base Canoe-Kayak Rocheservière Rocheservière Catégories d’Évènement: Rocheservière

Vendée Apéro embarqué à Rocheservière Base Canoe-Kayak Rocheservière, 25 août 2023, Rocheservière. Apéro embarqué à Rocheservière Vendredi 25 août, 19h00 Base Canoe-Kayak Sur réservation ; Forfait de 80€ pour 4 personnes. A la fermeture de la base de canoë-kayak de la Boulogne, embarquez pour un moment privilégié sur la Boulogne.

Autour d’un panier généreux de produits locaux , choisissez votre coin de nature … et trinquez !

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T21:00:00+02:00

