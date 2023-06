Itinérance à vélo base Anjou Sport Nature Pouancé Pouancé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Pouancé Itinérance à vélo base Anjou Sport Nature Pouancé, 21 août 2023, Pouancé. Itinérance à vélo 21 – 25 août base Anjou Sport Nature Entre 119€ et 203€ selon le QF pour les personnes domiciliées sur le territoire de la Communauté de Communes et 338€ pour les autres Sportives et sportifs qui aimez pédaler, voici l’occasion de partager une belle aventure collective. Un parcours sur les chemins sécurisés de la voie verte. Châteaubriant – Noyant la Gravoyère en 3 étapes, avec arrêts en camping, des activités telles que trottinette électrique, paddle, pêche à la truite, aqua Park, tir à l’arc et baignades ponctueront cette itinérance en vélo. base Anjou Sport Nature 23 rue des Etangs POUANCE Pouancé 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « guichet.unique@cc-chateaubriant-derval.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 28 88 89 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:30:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00 Itinérance vélo sports de pleine nature Armelle Hiance Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Pouancé Autres Lieu base Anjou Sport Nature Adresse 23 rue des Etangs POUANCE Ville Pouancé Departement Maine-et-Loire Age min 11 Age max 14 Lieu Ville base Anjou Sport Nature Pouancé

base Anjou Sport Nature Pouancé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouance/

Itinérance à vélo base Anjou Sport Nature Pouancé 2023-08-21 was last modified: by Itinérance à vélo base Anjou Sport Nature Pouancé base Anjou Sport Nature Pouancé 21 août 2023