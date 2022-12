A l’affut Base Allier Chilhac Catégories d’évènement: Chilhac

A l'affut 18 – 22 juillet

300€

Dans le cadre de l'opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. handicap psychique;handicap intellectuel;handicap visuel;handicap moteur;handicap auditif

Activités : Cabane, découverte des animaux sauvages, pêche et dégustation de plantes sauvages, …

Activités : Cabane, découverte des animaux sauvages, pêche et dégustation de plantes sauvages, …

Dans la peau de petit·e·s naturalistes en herbe, on vivra une immersion sauvage pour tenter d’aller à la rencontre des castors, loutres, chouettes ou autre selon votre projet ! De quoi en avoir plein les yeux, les oreilles et découvrir de vrais « trésors nature », tout en vivant avec elle.

