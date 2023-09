Visite du musée de traditions Base aérienne 702 – Armée de l’Air Avord, 17 septembre 2023, Avord.

Visite du musée de traditions Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Base aérienne 702 – Armée de l’Air Accueil à l’entrée principale de la base aérienne, carte d’identité obligatoire

Créé en 1999, le musée de traditions est dédié à la présence de l’aviation militaire sur le camp d’Avord: de l’arrivée de la première section aéronautique mi-1912 à nos jours. Textes, photos, objets et matériels de différentes époques, maquettes, mannequins en uniforme contribuent à la mise en lumière des différentes époques phares de l’existence de la base aérienne. Un des élèments essentiels est sans conteste un moteur Clerget 9b de 130 chevaux, 9 cylindres en étoile, fabriqué en 1915 par Clerget et Blin

Base aérienne 702 – Armée de l’Air 2 Avenue de Bourges, 18520 Avord Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire 02 48 68 41 73 http://www.info-militaire.fr/ba-702 https://www.facebook.com/baseaerienne702avord/ La base aérienne 702 Avord « Capitaine Georges Madon » de l’armée de l’air française est la seconde plus grande base aérienne de France après la base aérienne 125 Istres-Le Tubé. Aujourd’hui forte d’un effectif d’environ 2 400 officiers, sous-officiers, militaires du rang, et personnel civil, la base aérienne 702 (BA 702) est la première « entreprise » du Cher.

Outil de combat réactif et permanent, elle constitue le cœur de la base de défense de Bourges-Avord dont le commandant de base assure le commandement. A ce jour, la base aérienne d’Avord dispose de 4 pôles de compétences : la vocation d’école aérienne, la surveillance aérienne, la défense sol-air, la dissuasion nucléaire.

Créé en 2006, ce musée retrace l’histoire de la base aérienne de 1912 à nos jours, du Blériot à Awacs. Elle se situe en bordure nord de la route départementale 976 reliant Bourges à Nevers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00