Fête de l’Humanité Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté, 15 septembre 2023, Le Plessis-Pâté.

Le Plessis-Pâté,Essonne

La Fête de l’Humanité revient à la rentrée sur l’ancienne base aérienne 217, en plein cœur de l’Essonne..

2023-09-15 fin : 2023-09-17 . EUR.

Base aérienne 217

Le Plessis-Pâté 91220 Essonne Île-de-France



The Fête de l’Humanité returns to the former Air Force Base 217, in the heart of the Essonne region.

La Fête de l’Humanité vuelve a la antigua Base Aérea 217, en el corazón de Essonne.

Das Fête de l’Humanité kehrt im Herbst auf den ehemaligen Luftwaffenstützpunkt 217 im Herzen des Departements Essonne zurück.

Mise à jour le 2023-06-28 par Comité départemental du tourisme de l’Essonne