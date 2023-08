Visite de l’espace muséal Maurice Happe Base aérienne 116 de Saint-Sauveur Saint-Sauveur, 16 septembre 2023, Saint-Sauveur.

Visite de l’espace muséal Maurice Happe 16 et 17 septembre Base aérienne 116 de Saint-Sauveur Limité à 20 places par session, pièce d’identité obligatoire

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’espace muséal Maurice Happe, un véritable espace patrimonial dédié à l’histoire de la Base aérienne 116 « LCL Tony Papin ». Une histoire aéronautique elle-même étroitement liée à celle de la ville de Luxeuil-les-Bains. Du premier terrain d’aviation de la Zouzette, en passant par la création de l’escadrille américaine rebaptisée escadrille Lafayette fin 1916, la visite se poursuit avec la bataille de France puis la libération.

L’espace muséal dispose d’une riche collection d’équipements aéronautiques et de pièces de tradition retraçant la période moderne avec les F84, les Mirage IIIE, Mirage IV puis les Mirage 2000N. Enfin, on peut y découvrir la mission de défense aérienne assurée par la base de Luxeuil Saint-Sauveur depuis 2011 au travers du groupe de chasse 01.002 « Cigognes » et de ses Mirage 2000-5F.

Base aérienne 116 de Saint-Sauveur Base aérienne 116, 70300 Saint-Sauveur Saint-Sauveur 70300 Haute-Saône

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:25:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Armée de l’Air et de l’Espace / Vincent Folisi