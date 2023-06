Découvrez ou redécouvrez la base aérienne, ses infrastructures, missions et unités lors d’une visite exceptionnelle Base aérienne 106 Mérignac, 16 septembre 2023, Mérignac.

Découvrez ou redécouvrez la base aérienne, ses infrastructures, missions et unités lors d’une visite exceptionnelle 16 et 17 septembre Base aérienne 106 Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir la richesse patrimoniale des armées et la diversité des missions des aviateurs à l’occasion de l’édition 2023 des Journées européennes du patrimoine, placée sous la thématique « Le patrimoine vivant ».

Pour son ouverture exceptionnelle au grand public, les aviateurs de la base aérienne 106 vous proposent :

– Des visites guidées des points historiques,

– Des expositions d’avions d’hier et d’aujourd’hui mis en place et présentés par le Conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine (CAEA),

– Des stands d’information et d’initiation (simulateur de vol, air soft), proposés par des unités de la base aérienne 106,

– Des activités ludiques,

– Des goodies à gagner tout au long de la visite,

– Une animation musicale proposée par la Musique des Forces Aériennes.

La base aérienne 106 et son histoire :

Depuis plus de 85 ans, la base aérienne 106 se distingue par son caractère unique, grâce à ses unités au spectre de missions très variées. Chaque jour, ce sont 2500 aviateurs, 100 militaires de l’armée de terre, 200 marins, 300 personnels civils de la Défense et près de 100 gendarmes qui contribuent à son bon fonctionnement.

En charge de l’héritage aéronautique militaire, ces près de 3200 personnes perpétuent la mémoire de la base aérienne 106 « capitaine Michel Croci » et son rôle historique. Profitez de cet instant d’échanges avec nos militaires à l’occasion de cette ouverture exceptionnelle au grand public pour découvrir l’histoire de la BA106 et sa place au sein du territoire bordelais : les débuts de l’aviation en Gironde, la création de la base en 1937, la Seconde Guerre mondiale, l’occupation par l’aviation des forces nazies et l’arrivée des groupes de bombardements lourds, l’après-guerre et sa reconstruction, l’histoire de son parrain, etc.

Le Capitaine Michel Croci, parrain de la base aérienne 106

Le 25 janvier 1984, alors en détachement au Tchad, le capitaine Michel Croci s’envole à la tête d’une patrouille mixte d’avions Jaguar et Mirage F1 pour effectuer une mission de reconnaissance armée au-dessus d’éléments hostiles. Il trouve la mort lorsque son avion, touché par un projectile, explose.

La mention « mort pour la France » a été attribuée par décision du ministre de la Défense et ses obsèques ont été célébrées sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, sa base d’affectation, le 3 février 1984.

11 ans plus tard, la base reçoit le nom de tradition « Capitaine Michel Croci ».

Retrouvez le Jaguar, avion emblématique du Capitaine Croci, en exposition sur la BA106 à l’occasion des journées européennes du patrimoine !

Une base opérationnelle :

La base aérienne 106 est commandée depuis le 1er septembre 2023 par la colonel Nathalie Picot.

Lieu de stationnement d’unités au spectre de missions très variées, la BA106 accueille l’escadron de transport 43 « Médoc », le Centre Militaire de Coordination et de Contrôle (CMCC), Le Groupement d’Appui à l’Activité, la Musique des Forces Aériennes (MFA), l’Escadre Aérienne d’Appui aux Opérations et le Groupement Aérien des Installations Aéronautiques. Les près de 3200 personnels de la BA106 participent quotidiennement à l’engagement de l’armée de l’Air et de l’Espace grâce à des compétences uniques qui permettent de répondre aux missions qui lui incombent : la protection du territoire, la projection ainsi que la préparation des forces. Elle accueille notamment un Pélicandrome, un plot hélicoptère ainsi qu’un détachement sentinelle, tous chargés d’assurer la sécurisation des citoyens Français.

Comme l’histoire n’est jamais figée et qu’un patrimoine historique n’a d’intérêt que s’il est partagé, la base aérienne 106 est fière d’ouvrir ses portes tous les deux ans à l’occasion des journées européennes du patrimoine. Transmettre l’histoire des hommes, des femmes et des unités d’hier, d’aujourd’hui et de demain, tel est l’objectif de ce rendez-vous.

Le Conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine

Créé en 1987 et stationné sur la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, le Conservatoire de l’Air et de l’Espace d’Aquitaine (CAEA) contribue à sauvegarder le patrimoine aquitain. L’endroit recèle d’une cinquantaine d’aéronefs : flamant, mirage, jaguar, vautour, B26 américain, canadair etc. On y trouve également un simulateur de vol, des salles d’exposition riches en matériel photo, des affiches, maquettes, blasons et autres objets permettant de retracer l’histoire de l’aviation et des différents groupes qui se sont succédés sur la BA106.

Base aérienne 106 227 avenue de l’Argonne, 33700 Mérignac Mérignac Beutre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 33 89 89 89 http://www.ba106.air.defense.gouv.fr Un parking est prévu sur la base aérienne 106 le jour de l’évènement. Des panneaux d’indications sont prévus pour signaler son emplacement. La base aérienne 106 est accessible via la ligne de bus 30 – arrêt BA106. Pensez au covoiturage !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Armée de l’Air et de l’Espace