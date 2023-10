SUR LES PAS DE TERRIBOU ET TERRISSON Base 11/19 Rue Léon Blum Bâtiment 5 Loos-en-Gohelle, 26 octobre 2023, Loos-en-Gohelle.

Loos-en-Gohelle,Pas-de-Calais

Partez à la rencontre de Terribou et Terrisson les gardiens de nos terrils !.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . .

Base 11/19

Rue Léon Blum

Bâtiment 5

Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Meet Terribou and Terrisson, the guardians of our slag heaps!

Conoce a Terribou y Terrisson, los guardianes de nuestros escoriales

Lernen Sie Terribou und Terrisson kennen, die Wächter unserer Halden!

