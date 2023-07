Journées européennes du Patrimoine sur la Base 11/19 Base 11/19 Loos-en-Gohelle, 16 septembre 2023, Loos-en-Gohelle.

Journées européennes du Patrimoine sur la Base 11/19 16 et 17 septembre Base 11/19 Entrée libre, certains spectacles sur réservations

Des Visites

– Ouverture de la salle des machines

Découvrez cet espace caché du carreau de fosse !

Visite libre en continu : SAM : 14H > 18H

DIM : 14H > 17H – salle des Machines et ses abords.

Visites guidées (inscription sur place) :

SAM & DIM : 14H15, 15H15 ET 16H15 – salle des Machines et ses abords.

– Visite libre de Culture Commune, les ancines bains-douches des mines

SAM : 14H > 18H / DIM : 14H > 17H – Fabrique Théâtrale

(Re)découvrez ce lieu culturel chargé d’histoire(s).

– Visite guidée des terrils

SAM & DIM : 14H30 – CPIE

Visite guidée des plus hauts terrils d’Europe, à la découverte de l’héritage minier d’hier et d’aujourd’hui.

Sur réservation, inscription possible sur site le jour même.

– Visite détournée théâtralisée par la cie Détournoyment

SAM : 15H, 16H30 / DIM : 15H

Visite théâtralisée autour de la notion de patrimoine.

Des ateliers participatifs:

– Atelier gravure et aquarelle en continu avec Waii-Waii

EN CONTINU : SAM : 14H > 18H / DIM : 14H > 17H – Fabrique Théâtrale

Customisez des terrils d’une biodiversité imaginaire en aquarelle (faite à partir de la terre du 11/19 !) et repartez avec votre création.

Tout public

– Atelier scientifique

EN CONTINU : SAM : 14H > 18H / DIM 14H > 17H

Le Science Tour de l’association « Les petits débrouillards » vous propose des ateliers scientifiques autour de la mine.

Inscription en ligne et sur place si l’atelier n’est pas complet.

– Atelier famille sur les terrils

SAM & DIM : 15H – CPIE

Grâce aux éléments naturels récoltés aux pieds des terrils, venez créer de petites oeuvres d’art inspirées de la nature.

Parents-enfants, réservation en ligne ou sur place.

– Atelier aquarelle avec Florence Fontaine

SAM : 14H30 > 16H & 16H30 > 18H

DIM : 14H30 > 16H & 16H > 17H – Café Rando

Archi Flow vous emmène sur les différents points de vue de la Base 11/19 afin de vous initier aux techniques de dessin pour réaliser votre carnet de voyage.

Tout public dès 8 ans, matériel fourni.

Réservations dans la limite des place disponibles

sur : www.tourisme-lenslievin.fr/billetterie

Atelier culinaire et théâtrale avec la cie Bonjour Désordre

DIM : 14H > 17H – Café Rando

La Friterie la plus “Hauts-de-France” : Dans le cadre de sa prochaine création Friterie, mon ami-e, la compagnie vous invite à un atelier culinaire et

théâtral sur les plus hauts terrils d’Europe. On mange une frite-goûter au goût du Bassin minier, là-haut, en regardant un panorama historique entre bavardages de circonstance, introspection culinaire et moment convivial.

Tout public. Pensez à amener une pomme-de-terre !

Réservations dans la limite des place disponibles

sur : www.tourisme-lenslievin.fr/billetterie

Un concert de clôture

Fanfare tractopelle

DIM : 17H > 18H – Parvis de la Base 11/19 (ou dans

la Fabrique Théâtrale de Culture Commune selon la météo)

Capable de transformer n’importe quel espace en lieu de fête, la fanfare Tractopelle nous promet une belle fin de week-end sur la Base 11/19 !

Depuis 2011, cette douzaine de musiciens fait vibrer son public avec les tubes des années 90 à qui ils rendent hommage avec leurs propres rebondissements rétro-futuristes cuivrés.

Le bar de la Fabrique Théâtrale sera ouvert pour l’occasion.

Et pour faire une pause

• Le café terrils de Lens-Liévin Tourisme

de l’Office de Tourisme de Lens-Liévin

SAM & DIM : 14H > 18H – Café Rando

Le spot idéal avant ou après l’ascension des plus hauts terrils d’Europe, Quentin vous accueille dans cet ancien local

électrique. Terrasse, boissons, boutique, location de vélos…

• La fabrique théâtrale de Culture Commune

SAM & DIM : 14H > 18H – Fabrique Théâtrale

Détendez-vous dans les fauteuils du petit salon aménagé, consultez les livres, profitez de votre passage pour réserver vos spectacles, ateliers ou vous renseigner sur la nouvelle saison culturelle et artistique de Culture Commune !

Le Bar de la Fabrique sera ouvert le dimanche en fin d’après-midi.

Programme conçu par les acteurs de la Base 11/19:

Culture commune – Scène nationale du Bassin minier

CPIE – La chaîne des Terrils

Pays d’Art et d’histoire d ela Communauté d’agglomération de Lens-Liévin

Lens-Liévin Tourisme

Base 11/19 Rue Léon Blum – 62750 Loos-en-Gohelle Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321676666 http://www.tourisme-lenslievin.fr/ Fosse 11/19 inscrit à l'UNESCO

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Culture Commune