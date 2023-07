Visite autour de la « bascule de la gare » : retour sur l’histoire du petit train Bascule de la gare Brie Catégories d’Évènement: Brie

Charente Visite autour de la « bascule de la gare » : retour sur l’histoire du petit train Bascule de la gare Brie, 15 septembre 2023, Brie. Visite autour de la « bascule de la gare » : retour sur l’histoire du petit train Vendredi 15 septembre, 10h00 Bascule de la gare Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir la bascule et son fonctionnement, puis situez la gare et les voies de circulation qui restent inscrites dans le paysage quotidien des Briauds. Bascule de la gare Place du Petit Mairat, 16590 Brie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 34 42 51 65 La bascule, dernier vestige de la gare de Brie et du parcours du « Petit Mairat », chemin de fer économique de la première moitié du siècle passé, permet de redécouvrir un appareil toujours fonctionnel, en même temps que le parcours du petit train à travers la commune. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

