Vide grenier à Bascons Bascons, 29 octobre 2023, Bascons.

Bascons,Landes

Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Bascons au profit de l’action sociale du village..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Bascons 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine



Flea market organized by the Comité des fêtes de Bascons in aid of the village’s social action.

Mercadillo organizado por el Comité des fêtes de Bascons a beneficio de los servicios sociales del pueblo.

Vide grenier (Flohmarkt), organisiert vom Festkomitee von Bascons zugunsten der Sozialarbeit des Dorfes.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Grenade